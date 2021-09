Tuin vol spinnen: ’Nuttig, maar knuffeldier zal het nooit worden’

Premium Financieel

Column: ontkennen van feiten is een welvaartsverschijnsel

Eens ontmoette ik een man die me vertelde dat de maanlanding van juli 1969 nep was. Volgens hem had Neil Armstrong nooit een voet op de maan gezet en was alles door de Amerikanen in scène gezet. Wat ik ook betoogde, hij was niet van zijn opvatting af te brengen.