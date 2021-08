Kogel raakt agent in zijn been bij arrestatie in Rotterdam

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH/AS Media

ROTTERDAM - In Rotterdam is tijdens een arrestatie een agent door een kogel in zijn been geraakt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Drie Rotterdammers van 22, 26 en 32 jaar oud zijn aangehouden.