Rusland en China enten burgers al massaal in

Moskou/Peking - Een vaccin tegen het coronavirus is het nieuwe goud. Er wordt met geld gesmeten en geen politiek drukmiddel is te groot om de wetenschappers maar op te jagen naar een wondermiddel. President Trump beweerde in het politieke debat met zijn rivaal Biden dat er nog voor de verkiezingen op 3 november een probaat middel komt. Deskundigen temperen dat optimisme. De haast van Trump is verklaarbaar: rivalen Rusland en China lijken al verder te zijn.