Martien R.: ’Als hier een drugshond komt, die wordt helemaal gek’

R. wordt ervan verdacht dat hij een drugsbende leidde, die ook in wapens handelde. In de rechtszaak tegen hem zijn er veertien medeverdachten, onder wie acht familieleden. Het is het grootste drugsproces ooit in Brabant en neemt bijna twee maanden in beslag

De politie had afluisterapparatuur geplaatst in de ontmoetingsruimte op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. Daarmee werd van maart 2018 tot en met november 2019 afgeluisterd. Op die februaridag waren R. en zeven medeverdachten in de ruimte aanwezig, las de rechtbank voor uit het dossier. Ze hielden zich allemaal met de drugs bezig, zo stelt Justitie.

777

Om hoeveel cocaïne het die dag ging, weet de officier van justitie niet, vertelde ze bij de rechtbank. „Het gewicht van een geperst blok is meestal één kilo. We weten niet hoeveel blokken er zijn geperst, maar ze zijn uren bezig geweest en kwamen met meerdere gele Jumbo-tassen gevuld de schuur uit.” Dat bleek uit de beelden die observatiecamera’s maakten. Ze wees erop dat er 380 printjes gemaakt moesten worden met het logo ’777’ erop. Dat zou ook in de blokken zijn geperst. Een metalen persplaat met 777 erop werd ook gevonden bij de inval op het kamp in november 2019. De conclusie van de officier van justitie: „Het is aannemelijk dat het om een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne ging.”

Himalayazout

Martien R. heeft bij de politie verklaard dat het helemaal geen cocaïne was, maar himalayazout en kalk. Hij heeft net als zijn broer Toon gezegd dat ze die dag een toneelstukje opvoerden. „We wisten dat er werd afgeluisterd.” De officier van justitie gelooft die verklaring niet.

De inhoudelijke behandeling van het proces nadert zijn einde. Volgende week wordt nog over wapenhandel en de criminele organisatie gesproken. Daarna zijn er tot 1 juli geen zittingen meer. Die dag klinken de strafeisen, als alles volgens planning verloopt.