’Snurkende Brit’ (25) blies laatste adem uit

De Brit, Lewis Little, leed aan een zeldzame hartaandoening: het syndroom van Brugada, waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Dit kan leiden tot verschillende ritmestoornissen. Hoewel Lewis volgens artsen weinig risico’s liep, stopte zijn hart er onlangs middenin de nacht mee.

Zijn vriendin dacht dat hij snurkgeluiden maakte en vroeg hem om stil te zijn. „Toen voelde ik dat de lakens nat waren. Ik deed het licht aan en zag dat zijn gezicht paars was. Hij ademde niet meer”, vertelt de 25-jarige Lisa Lee aan Britse media. De Brit werd even later in het ziekenhuis doodverklaard.

De Britse is een petitie gestart om alle patiënten aan een defibrillator te helpen. „Artsen vertelden ons een jaar geleden dat we een gelukkig en lang leven tegemoet zouden gaan. Maar nu is hij dood.”