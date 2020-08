Vijf wasberen ontsnapt uit verblijf in dierenpark Wildlands

„We zijn er in de loop van vorige week achter gekomen. We hebben het vermoeden dat de dieren nog op het terrein zijn”, zo laat een woordvoerder aan RTV Drenthe weten.

De vijf komen uit Limburg, waar ze in het wild werden gevangen. Via Stichting AAP kwamen ze in Emmen terecht. Het is onduidelijk hoe ze wisten te ontsnappen. „We hadden voor hun komst al maatregelen genomen in het verblijf, maar gaan nu kijken of we nog extra maatregelen moeten nemen.”

Het park heeft vangkooien geplaatst, de andere 16 wasberen blijven voorlopig binnen.