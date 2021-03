Corona-uitbraak in azc Nijmegen

In het azc in Nijmegen wonen ongeveer driehonderd mensen. Ze zijn ondergebracht in drie gebouwen, die vroeger samen een militair complex vormden. Het complex staat middenin een dichtbevolkte wijk. Vorige week kwamen de eerste besmettingen aan het licht. Vrijdag waren er na bron- en contactonderzoek in totaal 28 besmettingen. Dat was voor de GGD reden om zondag alle bewoners van het azc te testen en dat leverde nog eens 24 besmettingen op.

De Nijmeegse corona-uitbraak doet zich voor in twee van de drie gebouwen, aldus de GGD. De niet-besmette bewoners van de twee gebouwen die contact hebben gehad met Covid-patiënten zitten in quarantaine en worden later deze week nog eens getest. De bewoners van het gebouw waar geen corona is vastgesteld mogen gewoon van het terrein af. De GGD en het COA houden de situatie in Nijmegen nauwlettend in de gaten, aldus een woordvoerster.