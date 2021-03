Buitenland

Navalny voor twee en een half jaar overgeplaatst naar strafkolonie

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een strafkolonie waar hij een straf van 2,5 jaar moet uitzitten. De bekendste oppositieleider van het land zat na zijn veroordeling de afgelopen weken in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine.