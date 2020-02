Jongen (16) op fiets overleden na zware botsing met vrachtwagen

Dat meldt RTV Noord. Het fatale ongeluk ontvouwde zich woensdagmiddag rond 17.00 uur op de N365 bij Vlagtwedde in Groningen. De tiener kwam zwaar in botsing met een vrachtwagen. De politie heeft getuigen en de vrachtwagenchauffeur gehoord.

De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk, meldt de politie. Het slachtoffer is na het ongeluk met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Maar dat bleek niet meer te mogen baten.

Impact middelbare school

De jongen zat op het Ubbo Emmius in Stadskanaal. De verslagenheid over de dood van de tiener op de middelbare school is groot, schrijft de omroep. Er is een stiltehoek ingericht en honderden leerlingen kwamen vanmorgen bijeen in de grote hal, aldus directeur Marcel Leegte. „Dat was heel indrukwekkend. Tijdens de minuut stilte kon je een speld horen vallen.”