Rokers in Limburg ontwijken massaal accijns op sigaretten

Maastricht - In Limburg worden landelijk gezien de meeste sigaretten gerookt waarover geen accijns in Nederland is betaald. In Maastricht kwamen eind 2021 bijna twee op de drie sigaretten uit het buitenland of uit een illegale sigarettenfabriek. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG en WSPM Group.