Meer asielzoekers verdacht van misdrijf dan gemeld

Dat blijkt uit een brief die het Openbaar Ministerie (OM) aan de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol heeft gestuurd. Vorig jaar registreerde het OM 3702 strafbare feiten, waarvan 1813 asielzoekers werden verdacht. Dat zijn er 1092 meer dan in de rapportage over asieldelicten werden gemeld. Bovendien levert de nieuwe zoektocht 101 extra unieke verdachten op.

Het grote verschil komt volgens het OM door een veel uitgebreidere zoektocht, die naar aanleiding van de veelbesproken cijfers is gedaan. „Daarbij is gebruik gemaakt van meer zoeksleutels die naderhand op verzoek van het OM door de politie zijn aangeleverd, waaronder naam, geboortedatum en pleegdatum”, staat in de brief. Bovendien is de nieuwe zoektocht later uitgevoerd, waardoor meer geregistreerde verdenkingen van eind 2018 aan het licht komen. Volgens het OM betekent het niet dat de nieuw gevonden zaken niet zijn onderzocht of afgehandeld.

Cijfers verdoezeld

Voormalig staatssecretaris Harbers stapte op omdat hij zware verdenkingen als moord, doodslag en verkrachting in een rapportage wegmoffelde onder de vage kop ’overige’. Naar nu blijkt, is zijn rapportage aan de Tweede Kamer dus op meerdere vlakken niet compleet geweest. De Tweede Kamer vroeg juist om een accuraat overzicht van asieldelicten, omdat het onderwerp maatschappelijk gezien erg gevoelig ligt. Uit de brief van het OM valt op te maken dat de eerste poging om de feiten te presenteren niet goed is uitgevoerd.

