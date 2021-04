Hoekstra wilde notulen al in januari openbaar maken

In januari viel het kabinet over de toeslagenaffaire. Volgens de demissionair minister van Financiën maakt het delen van de notulen duidelijk wat er is besproken en in welke context wie wat heeft gezegd.

„Het openbaren van de notulen van de ministerraad is een zeer vergaande stap. Om te komen tot eenheid van kabinetsbeleid moeten ministers in alle openheid, en dus in vertrouwelijkheid kunnen overleggen”, schrijft Hoekstra er wel bij. „Zonder deze vertrouwelijkheid is inhoudelijk overleg niet goed mogelijk. Deze vertrouwelijkheid moet dus zeer zwaar wegen; niet voor niets blijven de notulen normaliter jarenlang geheim en is het lekken ervan een misdrijf.”

Bekijk ook: Kabinet houdt notulen niet voor niets geheim

Bekijk ook: Vergeetachtigheid besmettelijk in de Haagse bubbel

Verhoudingen

Of het kabinet aangifte gaat doen is nog niet duidelijk. Hoekstra maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de jongste rel heeft voor politiek Den Haag. „De onlangs verschenen berichtgeving van RTL zet de verhoudingen in Den Haag verder op scherp. Het wordt nog ingewikkelder het onderlinge vertrouwen te herstellen.”

Tegelijkertijd schrijft Hoekstra dat de toeslagenaffaire pijnlijk heeft laten zien dat de overheid tekort is geschoten. „Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden.”

De notulen worden maandagavond openbaar gemaakt. Donderdag onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.