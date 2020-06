Schiphol zet in op hyperloop: in nog geen uur naar Berlijn

Dat blijkt uit een studie van Schiphol en het Delftse bedrijf Hardt Hyperloop, die woensdag wordt gepresenteerd. „Als de benodigde infrastructuur is aangelegd na 2030, gaan we Schiphol, Amsterdam en Eindhoven verbinden met Brussel, Parijs, Londen, Keulen, Düsseldorf, Berlijn, Hamburg en Frankfurt. We mikken op termijn jaarlijks op 12,5 miljoen hyperreizigers”, aldus een woordvoerster.

De samenwerking wordt volgens haar dan ook voortgezet, samen met tal van partners uit bouwwereld, design en architectuur. SEO Economics is adviseur. „Een ritje naar Berlijn duurt nog geen uur. De hyperloop kan 1000 km/u halen.”

Supertrein

De Schiphol Hyperloop Terminal moet volledig worden geïntegreerd in de luchthaven, zodat luchtreizigers naadloos kunnen overstappen op de groene supertrein en andersom. Vluchten op kortere afstanden worden dan vervangen. De huidige coronacrisis die de luchtvaart hard raakt, zal op termijn volgens de studie geen invloed hebben.

Toch is er ook veel kritiek. „De hyperloop heeft in vergelijking met de luchtvaart dezelfde nadelen als de trein”, zegt transporteconoom Albert Jan Swart van ABN Amro. „Er zijn grote investeringen nodig in vaste infrastructuur, waardoor de aanleg kostbaar en tijdrovend is.”

Betuwelijn

De Betuwelijn kostte bijvoorbeeld miljarden en de exploitatie is nog altijd verlieslijdend. Swart kan zich nauwelijks voorstellen dat de hyperloop bestaande hogesnelheidstreinen gaat vervangen. „Het is niet te verwachten dat overheden heel veel zullen investeren in een compleet nieuwe technologie terwijl er al bewezen hsl-techniek is.”

Het is volgens hem wel goed om duurzame alternatieven voor vliegen te onderzoeken. „Het probleem is dat het met vliegen lastig concurreren is, omdat in de lucht geen dure infra nodig is. Misschien zijn er over enkele decennia wel stille vliegtuigen ontwikkeld zonder vervuiling.”

Toch houdt Schiphol stug vast aan het toekomstidee van „een duurzaam multimodaal knooppunt in West-Europa om de mobiliteit op een hoger niveau te brengen. Tot 600 km past de hyperloop daar prima in”.