LIVE | Michael M. verspreidde verkrachtingsvideo’s: ’Mogelijk seksuele sadismestoornis’

Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Dordrecht tijdens de tweede dag van het strafproces tegen Michael ‘Mr Dark’ M. (35) uit Barendrecht, die onder meer wordt vervolgd voor de handel in video’s van echte verkrachtingen, afpersingen en mishandelingen.

Volgens de psychiater en psycholoog van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie NIFP die M. onderzochten, is hij verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een persoonlijkheidsstoornis met anti-sociale en narcistische trekken.

Zijn ontwikkeling is verstoord door een gemankeerde jeugd. Michael M.’s beide ouders kwamen op gewelddadige manier om het leven, waarna hij op 7-jarige leeftijd eerst in een weeshuis belandde en daarna bij een oom in huis kwam die hem mishandelde. Die mishandelingen duurden tot hij op zijn 18de op zichzelf ging wonen in Rotterdam.

Daar had hij moeite om zijn leven op de rit te krijgen, en begon hij met zijn website Darkscandals waarop hij extreme video’s verhandelde. Voor zijn omgeving hield hij dat verborgen. Uit schaamte, zei hij tegen de rechtbank.

Geen emoties bij het zien van de pijn

Die schaamte was geen reden om zijn handel te staken. Hij voelde geen emoties bij het zien van de pijn en ellende van de slachtoffers in de video’s, omdat de beelden volgens hem uit het buitenland kwamen en gedateerd waren. ,,Ik had er geen context bij.”

Dat hij geen empathie kent, bestreedt hij. ,,Ik kreeg ook een filmpje van Patricia Paay aangeboden, maar omdat ik uit de media had begrepen dat ze daar niet blij mee was, heb ik die niet geplaatst.”

Michael M. vindt dat de psychiater en psycholoog een incompleet beeld van zijn persoonlijkheid hebben geschetst. Ze hadden meer mensen uit zijn directe omgeving over hem moeten ondervragen, vindt hij. Maar tegenover zijn directe omgeving verweeg hij zijn online activiteiten op Darkscandals.

De deskundigen denken dat tbs met dwangverpleging de enige optie is voor Michael M. Hij heeft geen inzicht in zichzelf en staat niet open voor behandeling. Het lichtere tbs met voorwaarden is volgens de psychiater geen optie, omdat M. zich niet aan de voorwaarden zal houden. Hij wil gewoon naar eigen inzicht zijn leven weer oppakken.

Gevaar voor herhaling

Over het gevaar voor herhaling kunnen de deskundigen geen uitspraak doen, omdat Michael M. het tweede deel van de tenlastelegging ontkent en daar niet over wilde praten. Het gaat dan om de verdenking dat hij door zich voor te doen als een leeftijdgenoot, meisjes verleidde tot het naakt poseren voor de webcam. Met die beelden werden ze vervolgens gechanteerd en gedwongen tot seksuele handelingen. Twee meisjes zou hij zelfs hebben verkracht.

De slachtoffers maken vanmiddag gebruik van hun spreekrecht.