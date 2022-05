LIVE | Tweede dag rechtszaak tegen Michael M. voor verspreiden verkrachtingsvideo’s

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Via de site Darkscandals bood M. – alias mr. Dark - video’s aan van verkrachtingen. ,,Muslim girl raped by friend”, of ,,Girl raped while crying”. Klanten die zelf extreme beelden leverden, kregen het aanbod gratis. Maar het moest wel écht zijn. De pijn moest zichtbaar zijn. Zo niet, dan wees hij de video’s af.

De politie kwam hem in 2018 op het spoor dankzij de Verenigde Staten. Daar liep een onderzoek naar een video van een verkrachting van een 13-jarig Amerikaans meisje. Het spoor leidde naar Nederland. De Europoldesk van de VS informeerde de autoriteiten in Nederland. Pas in maart 2020 werd Michael M. aangehouden: anderhalf jaar nadat de VS aan de alarmbel trokken.

De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak. Woensdag hoort Michael M. welke straf het OM voor hem in gedachten heeft.