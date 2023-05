Thais tienermeisje zat 51 dagen vast voor majesteitsschennis: ’Heb ik dit verdiend?’

„Is de rechtbank net wakker? Ik heb 51 dagen vastgezeten. Ik ben 51 dagen verloren in de jeugdgevangenis. Heb ik dit verdiend?”, vroeg Yok direct na haar vrijlating, omringd door een kleine groep vrienden en mede-activisten die haar kwamen ophalen. Het meisje had ernstige huiduitslag op haar rug als gevolg van onhygiënisch kraanwater, hitte en muggenbeten. De politie wilde de tiener langer in hechtenis houden, maar de rechter oordeelde dat de politie al genoeg materiaal heeft voor het onderzoek.

De scholier was opgepakt tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar voor het stadhuis van Bangkok. Ze was toen net veertien jaar geworden. Tijdens dit protest riepen jonge betogers op tot de vrijlating van politieke gevangenen en tot afschaffing van de vervolging van koninklijke smaad.

Yoks zaak is de meest omstreden van negentien zaken waarin minderjarigen worden beschuldigd van majesteitsschennis op grond van artikel 112 van het Thaise wetboek van strafrecht. Er hangt haar tot dertig jaar cel boven het hoofd. Yok vond haar arrestatie destijds onwettig en oneerlijk en weigerde een advocaat aan te wijzen, een document te ondertekenen of borgtocht te vragen. De ochtend na haar arrestatie, moest ze door zeven vrouwelijke agenten de rechtszaal worden binnengedragen en keerde ze de rechter de rug toe.

Eerder deze week werd een 16-jarige tiener in de provincie Phitsanulok gearresteerd wegens majesteitsschennis voor een Facebook-bericht dat ze plaatste toen ze net veertien was geworden. Ze is op borg vrij.

Revolutionaire eisen

De activistische scholieren behoren tot een nieuwe generatie Thai die twee jaar geleden begon te protesteren voor democratie en gelijke rechten. Hun eisen voor een echte constitutionele monarchie, een koning die zich niet bemoeit met de politiek en het leger én een gematigd budget voor het vorstenhuis is in de meeste andere landen niet iets opmerkelijks. Maar in Thailand zijn ze revolutionair.

De jonge generaties hielpen de progressieve partij Move Forward, die onder meer de strafmaat voor majesteitsschennis drastisch wil verlagen, dan ook aan de overwinning bij de verkiezingen van afgelopen zondag.

Leerlingen van haar middelbare school riepen op tot de vrijlating van Yok, zodat ze naar school kon gaan.

Familie

De Centrale Jeugd- en Gezinsrechtbank gaf vorige week een verklaring uit naar aanleiding van kritiek op haar detentie. Daarin stond dat de moeder van het meisje niet was verschenen om haar borgtocht te voldoen, wat leidde tot haar verlengde verblijf in de jeugdgevangenis.

Volgens gegevens van advocatengroep Thai Lawyers for Human Rights zijn sinds juli 2020 meer dan 1.902 jongeren vervolgd voor hun rol in vreedzame demonstraties of voor het uiten van kritiek op de monarchie via sociale media. In totaal zijn bijna driehonderd van hen jonger dan 18 jaar. Minstens 242 worden beschuldigd van majesteitsschennis en 130 van opruiing.

Het recht van kinderen op deelname, vreedzame samenscholing en vrijheid van meningsuiting, ook in vreedzaam protest, zijn verankerd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat Thailand in 1992 heeft geratificeerd.