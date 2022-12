Vrouw uit Asten overleden bij steekpartij, verdachte vast

HELMOND - Bij een steekpartij in Asten in Oost-Brabant is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen. Dat gebeurde in een woning aan de Klaproosstraat, waar de vrouw woonde. De politie meldt op Twitter dat een 24-jarige verdachte uit het nabijgelegen Deurne is aangehouden.