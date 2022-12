Agent gewond nadat er vuurwerk op hem werd afgeschoten

De agent sprak een groepje jongeren aan toen er vanuit een woning aan de Helsingborg in de Kerkbuurt vuurwerk op hen werd afgeschoten. Het vuurwerk raakte alleen de agent, hij kreeg last van een piep in zijn oren en liep een brandwond in zijn nek op. De agent is naar het ziekenhuis gebracht voor zijn verwondingen.

De 17-jarige verdachte is in zijn woning aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Zaterdag liet minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) al weten dat mensen die tijdens de jaarwisseling hulpverleners aanvallen flink aangepakt worden. Ze waarschuwt dat oud en nieuw ook als een evenement wordt gezien en dat aanvallen op medewerkers van politie, brandweer en ambulances zwaarder gestraft kunnen worden.

De bewindsvrouw bracht zaterdag een werkbezoek aan de brandweer en politie in Almere. Hulpverleners werden de afgelopen jaren geregeld het doelwit tijdens de jaarwisseling. Ook dit jaar zullen er volgens de minister weer excessen zijn.