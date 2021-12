Premium Het beste van De Telegraaf

Virologen zien positieve signalen in ziekenhuiscijfers Doemscenario’s omicron lijken uit te blijven: ’Virus komt minder diep in de longen’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Experts blijven hameren op het belang van de boosterprik nu de omicronvariant dominant is in Nederland. Ⓒ foto anp/hh

Amsterdam - Het moment waarvoor al wekenlang gewaarschuwd werd, is aangebroken: omicron is dominant geworden in Nederland. Op langere termijn zou dat tot overstromende ziekenhuizen kunnen leiden, zo schetste het RIVM in doemscenario’s. Maar een blik op landen om ons heen leert dat een ramp daar vooralsnog uitblijft. In eigen land gloort er volgens viroloog Ab Osterhaus dan ook hoop: „Er zijn voorzichtig positieve signalen.”