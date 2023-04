Premium Het beste van De Telegraaf

’10Maal’: speciaal voor hen die iets bijzonders voor de samenleving hebben gedaan Lunchen met de Koning: ’Ervaring voor de rest van mijn leven’

Door Martijn Schoolenberg

Eigen foto van Bryan Vreijsen die bij de Koningslunch geweest is. Ⓒ Bryan Vreijsen

Den Haag - Bryan Vreijsen (30) uit Tilburg had woensdag de middag van zijn leven. Hij mocht aanschuiven bij de lunch met de koninklijke familie in paleis Huis ten Bosch. En daar belandde hij plots naast koningin Máxima. ,,Dit is de kroon op het werk!”