Coronavirus treft operatiepersoneel Zuyderland-ziekenhuis

Dat laat bestuursvoorzitter David Jongen donderdagavond aan L1 weten. Volgens Jongen ligt één van de chirurgen op de eigen ic. De bron van de besmettingen is nog niet achterhaald. De meeste medewerkers die besmet zijn geraakt, hebben hun werkplek in het ziekenhuis in Geleen.

In totaal telt het Zuyderland zo’n 180 tot 190 medewerkers die betrokken zijn bij operaties. Jongen: „Ze zijn na de eerste ziekmelding allemaal getest door de GGD Zuid-Limburg. Ook is een bron- en contactonderzoek gepleegd. Van deze groep bleken 20 mensen besmet. Ze zijn meteen naar huis gegaan.”