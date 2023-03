Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin

Kopieer naar clipboard

Den Haag - Rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. Volgens het strafhof is Poetin verantwoordelijk voor het onwettelijk deporteren van kinderen en het overbrengen van hen van Oekraïens grondgebied naar Rusland.