ChristenUnie schorst Fries raadslid na verdenking zedenmisdrijf met 11-jarig meisje

Van E. was tijdelijk raadslid en stond op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, laat de partij weten. Hij is van de lijst gehaald en geschorst als fractielid.

Het raadslid meldde de partij op 6 januari dat hij vanwege „persoonlijke omstandigheden” zijn werkzaamheden moest neerleggen en zich terugtrok van de kandidatenlijst. Sindsdien heeft de partij geen contact met hem gehad.

’Paar klappen verkocht’

Wâldnet meldt dat Van E. eind december in de buurt van Rotterdam is opgepakt. Bij de arrestatie was ook de stiefvader van het elfjarige meisje aanwezig. Die heeft Van E. „een paar klappen verkocht”, aldus Wâldnet. Op 6 januari werd zijn hechtenis met negentig dagen verlengd, meldt de nieuwssite.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat op 21 december een man uit Friesland is aangehouden in de buurt van Rotterdam, omdat hij verdacht wordt van „verleiding van een minderjarige tot het plegen van ontucht.” De verdenking gaat dus niet om daadwerkelijk ontucht, aldus het OM.

Op 6 april is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Ondanks dat er nog geen uitspraak is gedaan, kan Van E. geen „geloofwaardige vertegenwoordiger” van de partij zijn, vinden de lokale fractievoorzitter Douwe Hooijenga en partijvoorzitter Ankie van Tatenhove. Afhankelijk van de uitspraak besluit de ChristenUnie of Van E. ook geroyeerd wordt als partijlid, zegt een woordvoerder.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952