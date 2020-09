Studenten drommen samen in park Leiden, politie grijpt in

Na afloop bleef een enorme puinhoop achter, zagen buurtbewoners. Ⓒ Twitter

LEIDEN - Tientallen, misschien een honderdtal studenten hebben zich donderdagnacht verzameld in het Van der Werfpark in Leiden voor een spontaan feest. De politie heeft, na boosheid in de buurt, een einde aan het feest gemaakt.