Chimpansee met staar kan weer zien na unieke operatie: ’Ze raakt niet uitgekeken’

Fiffy, een in 2008 door Stichting AAP met veel overgewicht van een Parijse zolder geplukte chimpansee kon geen licht meer verdragen, verstopte zich onder een deken of hield haar handen voor haar ogen. Ze kon haar voedsel en haar groepsgenoten nauwelijks meer zien en dreigde uit de groep te vallen. De aap is op 23 mei in het chimpanseecomplex van AAP in Almere geholpen. „Fiffy heeft al zoveel mee moeten maken in haar leven, dit is het minste wat we voor haar konden doen”, zegt AAP dierenarts Hester van Bolhuis.

Ultramoderne lenzen

Toen Fiffy bijkwam uit de narcose was ze volgens haar verzorgers overweldigd door haar nieuwe zicht en raakte ze niet uitgekeken. „Fiffy heeft nu ultramoderne lenzen. Links voor dichtbij en rechts voor veraf, want een leesbril is voor haar natuurlijk geen optie”, zegt de Leidse dokter Irene Notting.

Het zal een bijzonder weerzien zijn als ze straks terug mag bij haar groepsgenoten, denken ze bij de Stichting AAP. „Ze is maar een paar dagen van haar groep gescheiden maar heeft hen al maanden nauwelijks kunnen zien.”