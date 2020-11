Nederlander kan lokroep van ’gele’ zonbestemmingen niet weerstaan

De stranden van Curaçao liggen er uitnodigend bij en een reis ernaartoe is nog steeds toegestaan. Ⓒ Eigen foto

SCHIPHOL - De Nederlandse toerist is in opperste verwarring over het ’vage’ reisbeleid van de regering. „Curaçao en Bonaire op tien uur vliegen mogen wel, maar de Canarische Eilanden op de helft van die afstand niet? Terwijl beide vakantiebestemmingen geel zijn. Dat is heel krom”, aldus de uitslag van een rondvraag van De Telegraaf in de Spaanse en Caribische zon.