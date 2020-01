SCHIPHOL - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is extra alert op uitbraak in Nederland van het besmettelijke coronavirus uit China, dat zich over de wereld aan het verspreiden is. ,,Samen met GGD’s en artsen zijn we op alles voorbereid, maar maatregelen op Schiphol zijn nog niet nodig”, aldus dinsdagavond een RIVM-woordvoerder.