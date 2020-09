’Vrijdag kans op noordwesterstorm’

Vanaf het einde van de middag kunnen vrijdag in Zeeland zware windstoten van 75-90 kilometer per uur voorkomen, aan zee van 90-100 kilometer per uur. In de loop van de avond breiden deze zware windstoten zich volgens het KNMI uit naar Zuid-Holland. De windstoten komen uit een west- tot noordwestelijke richting.

Zaterdagmiddag neemt de wind weer af. „De meeste en zwaarste buien zijn voor de kustgebieden”, meldt Jaco van Wezel van Weeronline. „Vandaag is het aanvankelijk overwegend droog. In de loop van de middag neemt in het westen de kans op buien toe. Vanavond en komende nacht zijn in het hele land buien mogelijk.”