Noodweer Spanje houdt aan

Ook vannacht bleef het gieten in oostelijke delen van Spanje. Campinggasten in de kustplaats Almería werden geëvacueerd door hulpdiensten vanwege hoogoplopend water. Sommige vakantiegangers zaten op het dak van hun bungalow, bericht Diario de Almería.

Donderdag kwam een ouder echtpaar om in hun auto. Het voertuig was door het plotseling stijgende water meegesleurd en ondergelopen, aldus de plaatselijke politie.

Overstromingen

Het heftige noodweer heeft tot overstromingen langs rivieren geleid, vooral in de streek tussen Valencia en Alicante. Plaatselijke media meldden ondergelopen huizen, wegen en spoorwegen, zoals in de zwaar getroffen plaatsen Mogente en Onteniente.

Er is nog nooit zo veel regenwater naar beneden gekomen sinds dat wordt bijgehouden, nu al honderd jaar. In de hele regio is naar schatting 180 liter regenwater per vierkante meter neergekomen. Dat is een gemiddelde, want in de plaats Beniarrés, boven Alicante, is volgens de autoriteiten al meer dan 250 liter per vierkante meter gevallen.

