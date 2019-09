Opnieuw dode door noodweer Spanje

Water hozen in het Spaanse Blanca. Ⓒ EPA

ALICANTE/ONTENIENTE - Het is nog altijd zeer onstuimig door buitensporige regenval en overstromingen aan de zuidoostkust van Spanje. Het aantal doden is opgelopen naar drie. In de stad Almeria verdronk een man in een auto in een tunnel die razendsnel onderliep. Een politieman wist twee andere inzittenden uit het voertuig te halen maar dat lukte niet meer bij de man.