Man (25) met bijl stormt kinderdagverblijf binnen en doodt vier kinderen in Brazilië

De aanvaller had een geschiedenis van geweld en drugs en had zijn stiefvader in maart 2021 neergestoken, aldus de politie. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. Hij handelde alleen, zei politiechef Ulisses Gabriel op een persconferentie.

Drie jongens, twee van 4 jaar en een van 5 en een 7-jarig meisje, zijn omgekomen. Vier kinderen zijn gewond geraakt. Volgens het ziekenhuis waar de kinderen worden behandeld zijn de gewonden tussen de 3 en 5 jaar. Zij zijn naar verluidt in stabiele toestand.

De aanval was vroeg in de ochtend. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva noemde de aanval op Twitter „monsterlijk” en een „onacceptabele daad” tegen onschuldige, weerloze kinderen. Hij sprak zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers en de gemeenschap in Blumenau. De stad heeft dertig dagen rouw afgekondigd.

Ook de gouverneur van de deelstaat Santa Catarina reageerde op het drama. „Met groot verdriet heb ik kennisgenomen van het nieuws dat het kinderdagverblijf in Blumenau is binnengevallen door een man die kinderen en personeel aanviel”, schreef Jorginho Mello. Blumenau ligt in het zuiden van het land.