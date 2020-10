RIVM kampt met storing, coronacijfers niet compleet

Door de storing heeft het RIVM geen complete cijfers ontvangen. Het ICT-probleem is inmiddels opgelost, maar hoeveel meldingen er ontbreken is onduidelijk. Het dagcijfer van zaterdag (8669) geeft dus een vertekend beeld. In werkelijkheid ligt het cijfer hoger.

De ontbrekende meldingen gaan mee in het cijfer van zondag dat daardoor hoger zal uitvallen dan in werkelijkheid het geval is. „Het gemiddelde van de cijfers van zaterdag en zondag geeft straks een getrouwer beeld”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In de meldingen die al wel zijn verwerkt, staan 55 sterfgevallen van mensen die besmet waren met het virus.

Wat er precies aan de hand was met de computersystemen van het RIVM is onduidelijk.