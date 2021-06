Krachtmeting met Poetin is ultieme test voor Biden

Biden wordt onthaald door de Zwitserse president Guy Parmelin. Ⓒ FOTO EPA

WASHINGTON - ’Een waardige tegenstander’ is de Russische president Poetin volgens de Amerikaanse president Joe Biden. Na een week vol toppen is de ontmoeting met de Rus in Genève de confrontatie die met de meeste interesse gevolgd wordt in de VS. De relatie tussen de twee landen is op een dieptepunt. De top is een belangrijke test voor Biden die beloofde het beter te zullen aanpakken dan Trump.