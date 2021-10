Messy (11) vist echte revolver uit Rotterdams water

Messy maakte - onder begeleiding van zijn moeder - deel uit van een groep magneetvissers, die daar de bodem afzocht. Na een aantal keer gooien trok de jongen bij het binnenhalen van de magneet een oude revolver omhoog.

Het handvuurwapen van het merk Webley werd direct in veiligheid gebracht. Ook werd de politie in kennis gesteld. Agenten kwamen ter plaatse en namen het vuurwapen, dat meteen in een emmer water was gelegd, mee voor onderzoek.