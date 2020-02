Coronavirus gooit roet in Utrechtse ijsjes

Het was de bedoeling de zeven beste ijsbereiders uit Italië naar de domstad te halen om Utrechters hun specialiteiten te laten proeven. „Noord-Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Heel veel gemeenten zijn hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Zes van de zeven ijsbereiders komen juist uit de drie meest getroffen regio’s Ligurië, Lombardije en Veneto”, aldus Gelato.

„Na intensief contact met mijn zeven collega’s in Italië hebben we besloten hen niet over te laten komen voor hun en onze veiligheid. Het is een pijnlijke beslissing, maar we gaan het een andere keer zeker overdoen.”

De opening gaat vrijdag wel gewoon door, vertelt mede-eigenaresse Carlina de Lorenzo: „Natuurlijk gaan we er een leuk feestje van maken. De mensen hebben zeven maanden geen ijsje gegeten dus ik hoop dat het heel druk wordt. De gehele dagomzet gaat net zoals de vorige jaren naar het goede doel, het Onderzoekfonds van het Antonius ziekenhuis.”

Beste vanille-ijs ter wereld in Utrecht

Roberto Geloto won vorig jaar de Coppa d’Oro voor het beste vanille-ijs ter wereld. Dit jaar doen ze niet mee; winnaars zijn uitgesloten van de daaropvolgende verkiezing. „Daarom zaten we in de jury. We hebben de afgelopen tijd honderden verschillende hazelnoot-ijsjes geproefd. Het leek ons zo leuk een keer buiten de ijskampioenschappen de allerbeste ijsmakers naar Utrecht te halen. Woensdag en donderdag zouden ze hierheen vliegen. Het is heel zuur om dit te moeten besluiten”, vindt De Lorenzo.

