Nog maar 80 huurders melden zich met problemen door coronacrisis

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) probeert hiermee te achterhalen hoe groot het probleem is onder huurders. Het departement weet nog niet waarom er relatief weinig meldingen zijn. Het kan aan de onbekendheid van het meldpunt liggen, of de meeste mensen met problemen worden geholpen door hun verhuurder.

Ollongren had maanden geleden een beroep gedaan op verhuurders om hun huurders die door corona in financiële problemen zitten, tegemoet te komen. Dat kan een tijdelijke huuropschorting of -verlaging zijn. Ze maakte daarover afspraken met de verhuurdersorganisaties, die 80 procent van de verhuurders vertegenwoordigen.

Bevriezing

De minister kwam vlak voor de zomer hard in botsing met de Eerste Kamer, die een tijdelijke bevriezing van de huur voor iedereen in de sociale en vrije sector wil. De minister bleef weigeren, omdat ze zo’n huurstop niet nodig vindt, waarop de senaat een motie van afkeuring aannam. In de Eerste Kamer zijn de coalitiepartijen in de minderheid.