Gevolgen niet registreren in Donorregister voor velen onduidelijk

In het Donorregister staan 14,1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Hiervan staan 3,1 miljoen mensen geregistreerd als ’geen bezwaar’. Dit betekent dat ze geen keuze hebben doorgegeven.

„De consequenties van een ’geen bezwaar’ zijn voor velen echter onduidelijk”, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. „Zo denkt een derde van de ’geen bezwaar’-geregistreerden dat deze keuze gelijk staat aan dat nabestaanden mogen beslissen bij overlijden.”

Tekort verkleinen

Volgens Kuipers heeft 37 procent van de groep ’geen bezwaar’ bewust deze keuze gemaakt omdat zij na hun overlijden orgaandonor willen zijn. Iets meer dan een derde zegt er nog niet over te hebben nagedacht of is er nog niet aan toegekomen om een keuze door te geven. Vooral bij jongeren tussen 18 en 24 jaar blijft het aantal actieve registraties ver achter.

De bedoeling van de donorwet is dat het tekort aan donororganen wordt verkleind. Dat is gelukt. In juli 2021 stemden 4,8 miljoen mensen expliciet in met orgaandonatie. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan begin 2020, bleek in oktober uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.