Mexico haalt dankbaar rijke Russen binnen: ’We blijven met alle partijen in gesprek’

Door Jurjen Roerdinkholder

Superjacht La Datcha wordt geen strobreed in de weg gelegd in Mexico. Ⓒ foto ANP/hh

Mexico-Stad - In de haven van Ensenada springt het miljoenenjacht van de Russische olicharg Oleg Tinkov meteen in het oog. Na de sancties tegen Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de Russische miljardair zijn luxejacht aangemeerd in Baja California. Tinkov weet dat Mexico in tegenstelling tot andere westerse landen geen Russische bezittingen in beslag neemt.