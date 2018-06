Denktanks pleiten voor veiligheidsraad

De denktanks schrijven dat in hun maandag gepubliceerde Strategische Monitors 2017 waarin bedreigingen en internationale samenwerking voor de komende vijf jaren zijn uiteengezet. De rapporten worden opgesteld in opdracht van Buitenlandse Zaken en Defensie die ze gebruiken voor het ontwikkelen van beleid.

Buitenlandse conflicten vinden steeds vaker weerklank in eigen land. Dat vraagt om betere samenwerking tussen ministeries en diensten, aldus de denktanks. Een Nationale Veiligheidsraad kan hiervoor zorgen. De oprichting van zo'n instituut is een ,,grote opdracht voor het nieuwe kabinet", aldus Rob de Wijk van HCSS.

’Veiligheidsraad naar Amerikaans model’

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft in november ook al geopperd dat het volgende kabinet zou moeten nadenken over de vorming van een nationale veiligheidsraad naar Amerikaans model. Die zou het veiligheidsoverleg dat er nu is tussen de verschillende ministeries moeten vervangen.

Hij zei maandag toen hij de rapporten in ontvangst nam dat hij de ,,institutionele inbedding" van zo'n instelling niet het belangrijkste vindt. Wel is het volgens hem van belang dat een volgend kabinet helder heeft dat veiligheid meer ministeries raakt en dat het ook niet beperkt moet worden tot een militaire kwestie.