Politie treedt op tegen voetbalsupporters bij De Kuip

De spelersbussen van Ajax en PSV zijn inmiddels ook bij de De Kuip gearriveerd. Dat gebeurde onder luid gejuich van de supporters, van wie velen een shirtje van PSV of Ajax dragen.

PSV en Ajax treffen elkaar zondag in een uitverkochte Kuip voor de bekerfinale. In het stadion worden een kleine 50.000 toeschouwers verwacht. Rond het stadion zijn veel politiemensen aanwezig. PSV kan de beker voor de tiende keer winnen, Ajax voor de 21e keer. Ten Hag hoopt dat hij de zilveren bokaal voor de derde keer op rij in ontvangst mag nemen. De bekerfinale begint om 18.00 uur.

De politie is beducht voor een herhaling van december vorig jaar. Toen kwam het in De Kuip tot zware ongeregeldheden rond het Eredivisieduel Feyenoord-Ajax. Bij het stadion in Rotterdam verzamelden zich voor de wedstrijd honderden mensen. Bij aankomst van de spelersbus van Ajax werd deze door relschoppers bekogeld en werd veel zwaar knalvuurwerk afgestoken dat ook naar de aanwezige agenten werd gegooid.