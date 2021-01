Vaccinatiebeleid VS op de schop: geen doses meer in reserve

De VS hebben de dodelijkste dag sinds het begin van de pandemie achter de rug. De autoriteiten registreerden dinsdag ruim 4400 sterfgevallen in een periode van 24 uur. Sommige ziekenhuizen worstelen met de toestroom van coronapatiënten.

De regering roept staten nu op direct alle 65-plussers te vaccineren. „Als een vaccin in een opslagplaats ligt en niet in een arm gaat, kan dat betekenen dat weer een leven verloren gaat of een ziekenhuisbed wordt bezet”, benadrukte minister van Volksgezondheid Alex Azar.

Tempo maken

Azar vertelde ook dat de wijze waarop vaccins worden verdeeld over de staten over twee weken op de schop gaat. Staten waar veel ouderen wonen, krijgen dan meer doses. Ook de snelheid waarmee wordt gevaccineerd kan dan een rol gaan spelen. Staten die te weinig tempo maken met inenten, kunnen worden gekort. Bij de huidige verdeelsleutel wordt nog gekeken naar de bevolkingsomvang van staten.

Federale functionarissen klagen volgens The Washington Post dat staten soms te traag informatie aanleveren over het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. Die gegevens worden niet altijd binnen de vereiste drie dagen doorgegeven.

Het nieuwe systeem moet staten volgens Azar gaan motiveren om informatie over het aantal inentingen sneller door te geven. „En het geeft staten een goede reden om te zorgen dat doses worden gebruikt om mensen te beschermen en niet in kasten of in vriezers blijven liggen.”

Biden

Het is nog onduidelijk hoe enthousiast aankomend president Joe Biden is over het plan. Twee anonieme medewerkers van de Democraat zeiden in de krant dat ze wachten op meer details. Ze benadrukten ook dat ze niet positief tegenover een plan zouden staan dat voorziet in het „straffen van staten.” Biden presenteert naar verwachting later deze week een eigen vaccinatieplan.

De VS begonnen vorige maand met inentingen, maar dat gaat veel minder snel dan de regering had gewild. Zo’n 9 miljoen mensen hadden begin deze week in elk geval een eerste inenting gehad. Azar sprak de verwachting uit dat over ongeveer een week een miljoen mensen per dag gevaccineerd kunnen worden.