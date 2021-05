LIVE | Willekeur bij uitnodiging coronaprik bij medische indicatie

Expert stelt coronaprik ook voor bij kinderen: ’Vaccineer iedereen bij kwetsbaar gezinslid’

Instroom coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen; ook minder besmettingen

Vliegverbod weer verlengd, uitzondering voor schrijnende gevallen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van woensdag 14 mei.

7.44 - Willekeur bij uitnodiging coronaprik bij medische indicatie

De uitnodigingen voor coronavaccinaties op basis van een ’medische indicatie’ lijken totaal willekeurig verstuurd te zijn. Sommige patiënten krijgen tot hun stomme verbazing een uitnodiging terwijl ze amper iets mankeren, terwijl anderen doodziek zijn en maar niets horen. Patiëntenorganisaties noemen de gang van zaken ’absurd’ en willen dat ziekenhuizen bijspringen. Dat concludeert het AD na een rondgang langs patiëntenorganisaties en experts.

Mensen met ’een medisch risico tussen 18 en 60 jaar’, oftewel degenen die op de lijst voor de griepprik staan, krijgen deze week een vaccinatieuitnodiging. Huisartsen kunnen daar zelf patiënten aan toevoegen. Maar de ene huisartsenpraktijk blijkt daarin makkelijker dan de andere, waardoor willekeur ontstaat. „Er zijn treurige gevallen van mensen die bijvoorbeeld volgende week starten met hun chemokuur tegen kanker, maar nog steeds geen inenting hebben gehad”, stelt Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

De NFK wil dat de ziekenhuizen die patiëntengroep gaan vaccineren. „Daar kennen ze die patiënten en kunnen ze het moment van vaccinatie afstemmen op de behandeling”, aldus Dingemans. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt dat pleidooi. „Wij merken dat er heel veel gedoe is over wie er gevaccineerd wordt en waarom”, aldus NPCF-woordvoerder Thom Meens. „Als je ziekenhuizen de kans geeft om meer mensen te vaccineren, kun je mogelijk zulke gruwelijk schrijnende gevallen voorkomen.”

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) beaamt in een reactie dat er in een onbekend aantal gevallen fouten zijn gemaakt bij de selectie van patiënten. „Het kan zijn dat er bij de selectie van patiënten vanuit het huisartsinformatiesysteem menselijke fouten zijn gemaakt. Of dat het systeem niet helemaal up to date is, waardoor mensen die vroeger iets hebben gemankeerd nu een uitnodiging krijgen”, stelt een woordvoerder in het AD.

6.44 -India: 326.098 nieuwe coronabesmettingen in afgelopen etmaal

In India zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 326.098 coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid zaterdagochtend gemeld. Dat zijn ongeveer 20.000 gevallen minder dan het aantal van vrijdag.

Ook het dodental ligt iets lager. In het afgelopen etmaal bezweken in India zeker 3890 personen aan de gevolgen van Covid-19. Vrijdag werd gemeld dat er in de afgelopen 24 uur precies 4000 coronagerelateerde sterfgevallen waren geregistreerd.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat in India nu op 24,37 miljoen, het een na hoogste ter wereld. Het totale officiële dodental staat er op 266.207, het twee na hoogste ter wereld.

6.38 - Nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio

Zestig- tot vijfenzeventigduizend Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder behandeling van een fysiotherapeut. Hun aantal is sinds de jaarwisseling ruim verdubbeld. Dat blijkt volgens het AD uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, waarin een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bijhoudt welke behandelingen ze uitvoeren. Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-Covid-patiënten hulp van een fysiotherapeut.

„Wij zijn beduusd van deze cijfers”, zegt Guido van Woerkom, voorzitter van beroepsvereniging KNGF tegen de krant. „Het is duidelijk dat de zorg voor Covid-patiënten zich nu verplaatst naar de eerste lijn, en naar de fysiotherapie in het bijzonder.”

De behandelduur is gemiddeld tachtig dagen. Dat betekent volgens de beroepsvereniging dat een behandelperiode van enkele honderden dagen geen uitzondering is. De klachten waarvoor mensen behandeld worden lopen volgens de KNGF uiteen van ademhalingsproblemen, oververmoeidheid en verlies van spiermassa tot psychische problemen, of een combinatie daarvan.

6.36 - Filantroop Sywert van Lienden verdiende aan pandemie

Politiek commentator en activist en lobbyist Sywert van Lienden kwam in het voorjaar van 2020 in actie om het zorgpersoneel aan beschermingsmiddelen te helpen. Naar eigen zeggen belangeloos stelde hij miljoenen Chinese mondkapjes veilig voor de Nederlandse zorg. Maar geheim bleef dat hij via een eigen bedrijf toch verdiende aan de pandemie, en dat het RIVM zijn mondkapjes kwalificeerde als „een onacceptabel gezondheidsrisico”, zo meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek.

Van Lienden richtte de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen. Het ministerie van VWS bestelt via hen uiteindelijk 40 miljoen mondkapjes. Maar uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten in het bezit van de Volkskrant wordt duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv’s lieten lopen en er zo aan verdiend hebben.

Ook zouden de maskers zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal van koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een „onacceptabel gezondheidsrisico” vormen. Uiteindelijk gaat VWS toch akkoord met de aanschaf. „Grafeen is meegenomen in de testen en in de certificering van een geaccrediteerd testbureau”, aldus de conclusie in een intern memo. „Daarmee voldoet het masker aan de gestelde kwaliteitseisen en normen en wordt het op basis van de VWS-richtlijn vrijgegeven.”

Het ministerie van VWS laat aan de krant weten dat geen van de 40 miljoen door Van Lienden geleverde mondkapjes naar de zorg is gegaan. Ze liggen nog op voorraad, omdat er te veel is ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de 40 miljoen mondkapjes is wel overgemaakt.