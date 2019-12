Pompeo steunt Özil in rel met China rond Oeigoeren

Özil had een bericht op Instagram geplaatst waarin hij het opnam voor de Oeigoeren, een moslimminderheid in China. Die wordt volgens internationale mensenrechtenorganisaties stelselmatig onderdrukt. De Oeigoeren worden in kampen gestopt – officieel ’heropvoedingskampen’ – en zouden daar gemarteld worden, soms tot de dood aan toe.

De oud-voetballer van onder meer Real Madrid noemde de Oeigoeren ’strijders’. Hij bekritiseerde niet alleen China, maar ook de stilte vanuit andere moslimlanden. Veel landen durven niet tegen China op te treden uit angst voor diplomatiek verlies. Wie de toorn van China over zich afroept, kan ook financieel geraakt worden.

Dat bleek afgelopen weekend: een topwedstrijd van Özils club Arsenal werd plotsklaps niet meer uitgezonden door de Chinese staats-tv. De club spoedde zich door te benadrukken dat het statement van Özil een ’privé-mening’ was; Arsenal verdient namelijk miljoenen aan merchandise en heeft ook eigen restaurants in China.

Mike Pompeo

Nu krijgt de voetballer steun in de rug van de Verenigde Staten, dat sowieso al maandenlang overhoop ligt met China. Bij monde van Pompeo laat het kabinet van president Donald Trump weten dat ’de waarheid zal overwinnen’.

„De propagandakanalen van de Chinese Communistische Partij kunnen Mesut Özil en de wedstrijden van Arsenal het hele seizoen blijven censureren, maar de waarheid overwint”, aldus Pompeo op Twitter. „De partij kan zijn grootschalige mensenrechtenschendingen (...) niet verhullen.”

Eerder kwam Mesut Özil in het nieuws omdat hij tijdens campagnetijd op de foto ging met de Turkse president Erdogan. Politiek is duidelijk geen onbekend terrein voor de voormalig stervoetballer die de afgelopen jaren op het veld steeds minder succes boekt. Bij zijn bruiloft was Erdogan zelfs zijn ’best man’.

