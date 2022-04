Lichaam van zwemmer aangespoeld op Zuid-Afrikaanse strand: ’Gebeten door haai’

Premium Binnenland

Dringend dierenartsen gezocht: ’Onmachtig tegen klagende baasjes’

Er is een ernstig tekort aan dierenartsen in ons land. En dat is problematisch, want het aantal huisdieren groeit gestaag. Tijdens de coronacrisis was er al een piek te zien in huisdierenbezit en door de komst van honden en katten uit Oekraïens oorlogsgebied zet die stijging door. Echter kunnen huis...