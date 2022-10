Kamer eist harde sancties tegen Iraans regime: ’Het kabinet is zo stil’

Premium Het beste van De Telegraaf

Den Haag - Het kabinet doet veel te weinig tegen het meedogenloze regime in Iran. Dat vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Partijen van links tot rechts eisen strenge sancties én willen dat de Iraanse ambassadeur in Den Haag op het matje wordt geroepen. „Ik snap niet dat het kabinet hier zo stil over is.”