Twitter staat publicatie van gearchiveerde tweets Trump niet toe

Twitter maakte woensdag bekend tegenover Politico dat het herpublicatie van Trumps tweets, inclusief de berichten die hem de ban opleverden, niet zal toestaan. Het besluit volgde op het nieuws dat het Nationaal Archief van de Verenigde Staten werkt aan een officieel online archief van alle berichten die Trump als president via Twitter de wereld inzond. Het Nationaal Archief verzamelt al langere tijd persoonlijke en professionele tweets van andere leden van de regering-Trump.

Het besluit van Twitter zal naar alle waarschijnlijkheid verdere olie op het vuur gooien wat betreft het debat in Washington over de macht van techbedrijven in het publieke debat. Met name de Republikeinen klagen al geruime tijd dat de bedrijven uit Silicon Valley vooral conservatieven de mond snoeren.

Een woordvoerder van het Nationaal Archief zei eerder dat „gezocht wordt naar de beste manier” om de tweets van het account @realDonaldTrump voor het nageslacht te bewaren. De Nationaal Archief wil aan Twitter overlaten of de berichten ook weer op dat sociale medium te zien zullen zijn. Een woordvoerder van Twitter zei dat het bedrijf samenwerkt met het Nationaal Archief om de tweets te archiveren „zoals standaardpraktijk is bij een overgang naar een nieuwe regering.”