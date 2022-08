Mirthe (18) overweldigd door steunbetuigingen: ’Zo lief wat mensen schrijven’

In het vraaggesprek legde Mirthe (18) uit waarom ze na een aantal traumatische gebeurtenissen in haar leven niet meer wil verder leven. Ze heeft na meerdere vergeefse pogingen tot zelfdoding onlangs een euthanasieverzoek gedaan. Het gezin Jutstra voelt zich enorm in de steek gelaten door de reguliere geestelijke gezondheidszorg in ons land.

„We hebben ontelbaar veel lieve berichtjes gehad”, vertelt vader Hans. „We zijn diep geroerd door al het medeleven.” Ook Mirthe laat weten steun te hebben aan de vele reacties via mail en sociale media.

Eigen ervaringen

„Zo lief wat heel veel mensen schrijven. De meeste mensen oordelen gelukkig niet, maar tonen begrip of delen hun eigen ervaringen met depressies en geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Daar ben ik blij om”, aldus de jonge vrouw.

Mirthe plaatste op haar eigen Instagram-account de volgende tekst over het interview: „Ik heb ervoor gekozen om mijn verhaal te delen, over hoe zorg in Nederland is en wat ik heb meegemaakt en wat daar de gevolgen van zijn, over hoe ik mij voel en hoe het gaat (…). Ik hoop te bereiken dat andere meiden/jongens die zoiets hebben meegemaakt erover gaan praten en dat het oké is erover te praten en dat je niet de enige bent en dat je er niet alleen voor hoeft te staan.” Het bericht kreeg duizenden likes, van onder anderen een aantal BN’ers.

Professionele hulpverleners

Ook bij De Telegraaf kwamen duizenden reacties binnen, waaronder een aantal concrete aanbiedingen van professionele hulpverleners. Deze voorstellen worden geïnventariseerd en daarna doorgeleid aan Mirthe en haar familie.

De familie staat sinds vorige week in contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat steun heeft toegezegd. „Het is onmogelijk om op ieder bericht te reageren, maar we zijn ontzettend dankbaar voor alle steun”, zegt Hans Jutstra. „We zijn er nog lang niet, maar er gloort weer een heel klein beetje hoop aan de horizon.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.