Christelijke partijen veroordelen geweld kerkgangers

Journalisten die verslag deden van het kerkbezoek in Krimpen aan den IJssel en op Urk werden aangevallen door kerkgangers. Iemand reed op Urk een verslaggever van PowNed aan, en een RTV Rijnmond-verslaggever werd geslagen in Krimpen. De verslaggevers waren daar omdat sommige kerken grootschalige diensten organiseren, ondanks de strenge coronaregels.

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, noemt de „de agressie van enkele kerkgangers in Krimpen en Urk beschamend.” Hij spreekt van een „droeve Palmzondag” en vraagt om een „bekering in denken en spreken”, bijvoorbeeld over de overheid en „de wereld.” Wel voegt hij toe: „Ik kan weinig intellectueel respect opbrengen voor mensen die in misdragingen van Gods grondpersoneel bewijs zien van de juistheid van hun eigen ongeloof.”

In een post op Facebook schrijft Van der Staaij dat hij het belangrijk vindt dat kerkdiensten kunnen blijven doorgaan, „met ruimhartige inachtneming van de voorzorgsmaatregelen als de afstandsregel van 1,5 meter.” Maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij, zegt de SGP-leider. „Het overgrote deel van de kerken kiest voor maatwerk zonder de randen op te zoeken. Dat is wijs. Waar er discussie is, is het zaak om in overleg met gemeentebestuur en de landelijke kerkbesturen een passende oplossing te vinden.”