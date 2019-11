’Verdachte situatie’ in vliegtuig Schiphol

Meerdere bronnen ter plaatse melden dat het om een vliegtuig bij een D-gate zou gaan. Dat is nog door niemand bevestigd. Een woordvoerder van Schiphol kan nog niet verduidelijken wat er aan de hand is, en om welke vlucht het gaat, maar zegt wel te onderzoeken of het vluchten moet omleiden.

„Iedereen die bij de afgesloten D-gate stond te wachten moest daar weg. Geen enkele berichtgeving aan de passagiers”, laat iemand weten aan De Telegraaf. Bij de gate zou inmiddels allerlei materieel zijn weggehaald. „Er wordt gezegd dat het een tijdje kan duren”, aldus iemand ter plaatse.

Wat er precies aan de hand is, kan een woordvoerder van de Marechaussee nog niet vertellen. Hij belooft zo snel mogelijk te verduidelijken wat er aan de hand is.

Ambulances

Hulpdiensten hebben een zogenoemde Grip 3-melding afgegeven. Dat gebeurt bij ’een incident of ernstige gebeurtenis met grote gevolgen voor de bevolking’. Mensen ter plaatse melden dat zeer veel hulpdiensten zijn uitgerukt, en ambulances met sirenes langskwamen.

Meerdere ambulances zijn inderdaad ingeschakeld, net als de GGD, en de ’Directeur Publieke Gezondheid’ van de GGD en GHOR. Ook zouden meerdere gates zijn gesloten. Op Schiphol is een gebied afgezet, is te zien op foto’s.

Meerdere bronnen, onder meer binnen de luchtvaartsector, melden dat het om een vlucht naar Madrid zou gaan. Dat is niet bevestigd. Zowel Schiphol als de Marechaussee kunnen daar nog niets over melden.

„Bij onze vlucht mochten we niet uitstappen via de slurf naar de gate, maar we werden met de bus ergens anders afgezet. Men sprak van een ontruiming op de interne radio”, laat iemand op sociale media weten.

