Basisschool Hapert gaat niet meteen open, want dat is ’onverantwoord’

„De besmettingscijfers in dit gebied zijn heel hoog”, vertelt Smetsers. Zeker tien kinderen van de school hadden corona, evenals acht leerkrachten. „We moeten net voor de carnaval opengaan, en dan na een week volgt de voorjaarsvakantie. We wachten liever drie weken af. Het ministerie roept van hiephiephoera we gaan open, en dat terwijl de gereedschapskist met veiligheidsmaatregelen nog niet gevuld is. Bovendien loop je het risico dat hele groepen weer naar huis in quarantaine moeten bij één besmetting. En dat terwijl je net begonnen bent. Dit voelt heel slecht. Over het algemeen is het onderwijs heel meegaand, maar wij trekken hier een streep.”

„Het liefst ging ik vandaag al open. Er zijn ouders die laten weten dat ze knettergek worden van de kinderen. Maar ik wil tijd om onderwijs veilig op te starten.”

De school is niet helemaal dicht. Zo’n vijftig kinderen zitten op de noodopvang. Die zijn afkomstig uit kwetsbare gezinnen of gezinnen waar de ouders een cruciaal beroep hebben.